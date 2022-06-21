الجريمة التي هزت مصر.. حبس المتهم بقتل فتاة الجامعة والتحقيقات تكشف الأسباب

أمر النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، بحبس المتهم محمد عادل، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل الطالبة (نيرة) عمدًا مع سبق الإصرار أمام بوابة بجامعة المنصورة.
وحسب موقع "مصراوي"، جاء في بيان النيابة العامة، أن المتهم أقر خلال استجوابه في التحقيقات بارتكابه الجريمة.
واستمعت النيابة العامة منذ توليها التحقيقات فور وقوع الحادث، إلى عشرين شاهدًا؛ منهم والدا المجني عليها، وشقيقتها، الذين أكدوا تعرض المتهم الدائم للمجني عليها على إثر رفضها لشخصه عندما تقدم لخطبتها.
كما أكدوا عقدهم جلسات عرفية، وتحرير محاضر رسمية ضد المتهم منذ ما يربو على شهرين؛ لأخذ تعهد عليه بعدم التعرض لها، كما أكد ثلاثة عشر شاهدًا من طلاب وعاملين بالجامعة وبمحيطها، رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة إبان تواجدهم في محيط مسرح الواقعة، وقد أطلعتهم النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة التي رصدت ملابسات الحادث؛ فأكدوا ظهور المتهم حال تعديه على المجني عليها بتلك التسجيلات.
واستجوبت النيابة العامة المتهم فيما نُسب إليه من اتهامات، فأقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار؛ للخلافات التي كانت بينهما ورفضها الارتباط به.
هذا، وقد ندبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وسبب الوفاة ومدى جواز تصور حدوثها على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، وفحص السكين المستخدم في الجريمة.. وجارٍ سرعة إنجاز التحقيقات والتصرف فيها.