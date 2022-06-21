الجريمة التي هزت مصر.. حبس المتهم بقتل فتاة الجامعة والتحقيقات تكشف الأسباب

كما أكدوا عقدهم جلسات عرفية، وتحرير محاضر رسمية ضد المتهم منذ ما يربو على شهرين؛ لأخذ تعهد عليه بعدم التعرض لها، كما أكد ثلاثة عشر شاهدًا من طلاب وعاملين بالجامعة وبمحيطها، رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة إبان تواجدهم في محيط مسرح الواقعة، وقد أطلعتهم النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة التي رصدت ملابسات الحادث؛ فأكدوا ظهور المتهم حال تعديه على المجني عليها بتلك التسجيلات.