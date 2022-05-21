الجزائر.. احذروا من بيع البطيخ الأحمر "المفتوح"

وفي تقرير لها، أوضحت صحيفة "الشروق" أن "الكثير من الجزائريين، وبسبب غلاء حبة من البطيخ كاملة، يفضلون اقتناء جزء منها فقط؛ حيث وجد الباعة في هذا السلوك فرصة لتقطيع حبة البطيخ إلى أنصاف عديدة، وتغليفها"؛ مشيرة إلى أن هذه الظاهرة "منتشرة على مستوى شاحنات بيع الفاكهة المتنقلة، وعلى الطاولات المنصوبة خارجًا، وحتى محلات بيع الخضر والفاكهة، وأن بعض المواطنين -وخاصة من لا يملكون سيارات أو يتسوقون من أماكن بعيدة عن مقر سكنهم- لا يمكنهم حمل حبة دلاع كبيرة قد يصل وزنها إلى 4 كيلوغرامات، فيشترون "برجا" فقط".