الجزائر.. احذروا من بيع البطيخ الأحمر "المفتوح"

وجّهت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده، تحذيرات من ظاهرة بيع البطيخ الأحمر "المفتوح"، على قارعة الطريق.
وفي التفاصيل، حذّرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده، من ظاهرة بيع البطيخ "مفتوح" على قارعة الطريق؛ لما في الأمر من "خطورة على الصحة بحيث تكون الفاكهة عُرضة لجميع أنواع الجراثيم والغبار، كما تفقد فوائدها الغذائية، بعد تركها لساعات طويلة تحت الشمس".
وفي تقرير لها، أوضحت صحيفة "الشروق" أن "الكثير من الجزائريين، وبسبب غلاء حبة من البطيخ كاملة، يفضلون اقتناء جزء منها فقط؛ حيث وجد الباعة في هذا السلوك فرصة لتقطيع حبة البطيخ إلى أنصاف عديدة، وتغليفها"؛ مشيرة إلى أن هذه الظاهرة "منتشرة على مستوى شاحنات بيع الفاكهة المتنقلة، وعلى الطاولات المنصوبة خارجًا، وحتى محلات بيع الخضر والفاكهة، وأن بعض المواطنين -وخاصة من لا يملكون سيارات أو يتسوقون من أماكن بعيدة عن مقر سكنهم- لا يمكنهم حمل حبة دلاع كبيرة قد يصل وزنها إلى 4 كيلوغرامات، فيشترون "برجا" فقط".
وفي تحذيرها، وصفت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك هذه الظاهرة بـ"المضرة على الصحة"؛ لافتة إلى أنه "قد تترتب عنها آثار جانبية، تصل حتى التسممات الغذائية"؛ حيث أطلقت في هذا الصدد، حملة وطنية تحت شعار "غذاؤك لا ترعاه أيادٍ أمينة".
وأوضح رئيس المنظمة، مصطفى زبدي، أن "كثيرًا من باعة الفاكهة، يعرضون البطيخ (الدلاع) المقطع إلى أنصاف، تحت أشعة شمس وحرارة وغبار متطاير"؛ واصفًا التصرف بأنه "سلوك تجاري سلبي وخطير، وجب التنبيه منه، ووجب على أعوان مراقبة التجارة، تحذير التجار وإعذارهم".