الجزائر.. حكم نهائي في قضية شقيق "بوتفليقة"

كما حكمت المحكمة على رجل الأعمال علي حداد، في القضية نفسها بـ4 سنوات حبسًا نافذًا بتهم "تبييض الأموال"، و"استغلال النفوذ"، و"عدم التصريح بالممتلكات"، في حين تمت تبرئته من تهمة التمويل الخفي للرئاسيات المذكورة لصالح المترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.