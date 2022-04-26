الجزائر.. زواج الأقارب وراء 270 مرضًا نادرًا بنسبة كبيرة

وأشار رئيس جمعية الأمراض النادرة والتوحد إلى أن "هذه القرارات جاءت في أوانها، نظرًا لتزايد معاناة المرضى وأوليائهم في وقت تشهد فيه المكملات الغذائية الخاصة بهذه الفئة من الأمراض ارتفاعًا وندرة في الأسواق"، مؤكدًا أن "الجزائر تحتاج اليوم إلى إيلاء عناية أكبر بهذه الفئة، خصوصًا وأن عديد الولايات لا تملك اليوم مخابر للتشخيص المبكر أو مراكز للتكفل النفسي".