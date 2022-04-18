الجزائر.. لماذا انتهى حفل غنائي بمشاجرة مع إمام مسجد؟

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، أنه بعد نحو ساعة من بدء الحفل الموسيقي، سمع الحضور صوتًا من المسجد اتضح فيما بعد أنه صوت إمام المسجد، متحدثًا عبر مكبر الصوت، واصفًا من في الحفل بأوصاف مسيئة.