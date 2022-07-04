الجيش البريطاني يعلن استعادة حسابه على تويتر ويوتيوب

وقال منشور على حساب الجيش البريطاني على تويتر "نعتذر عن انقطاع بثّنا المؤقت. سنجري تحقيقاً كاملاً، ونتعلم من هذا الحادث".. وفي وقتٍ سابقٍ، أعاد الحساب نشر عددٍ من التغريدات حول الرموز غير القابلة للاستبدال.