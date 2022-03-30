الحبس 6 أشهر و100 ألف درهم غرامة.. عقوبة التسول الإلكتروني المنظم بأبو ظبي

وأضافت: أما عقوبة جريمة التسول المنظم، فلقد فرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 100.000 درهم على كل من أدار جريمة التسول المنظم، كما فرض العقوبة ذاتها على كل من يستقدم أشخاصًا؛ وفقًا لقانون دخول وإقامة الأجانب ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم. أما عقوبة من شارك في جريمة التسول المنظم، فهي وفقًا للقانون الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما اعتبر ظرفًا مشددًا إذا كان مرتكب جريمة التسول المنظم وليًّا أو وصيًّا أو مكلفًا بملاحظة أو رعاية المتسول أو له سلطة مباشرة عليه.