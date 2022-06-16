الحرارة في أعلى درجاتها في هذا الوقت.. فلكي كويتي: فصل الصيف يبدأ 21 يونيو الجاري

وذكر أنه في العادة، تبدأ حرارة الجو في الارتفاع في الفترة التالية لانصراف الشمس، حتى قالت العرب "لا حر إلا حر بعد الانصراف، ولا برد إلا برد بعد الانصراف" ويقصد بانصراف الشمس في الصيف، الفترةَ التي تلي أقصى ارتفاع لها وقت الانقلاب الصيفي في 22 يونيو، وتبدأ بالنزول التدريجي بعد ذلك.