الحرب الروسية الأوكرانية.. ارتفاع في أسعار الدجاج ليدخل قائمة أزمة الغذاء العالمي

تصاعدت أزمة الغذاء العالمية؛ إثر الحرب الروسية- الأوكرانية، ليضاف "الدجاج" إلى قائمة طويلة من المواد الغذائية التي تشهد ارتفاعات متواصلة في الأسواق العالمية.

ومع تعطل الشحنات بسبب الحرب، ارتفعت الأسعار بداية من البرازيل أكبر مصدّر في العالم، وكذلك أوكرانيا وهي سادس أكبر مصدّر للدجاج.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مدير السوق في (ABPA) المجموعة الصناعية التي تمثل شركات الدواجن في البرازيل قوله: إن الطلب في الخارج على الدجاج البرازيلي يتصاعد مع الأزمة في أوكرانيا.

وتتنافس أوكرانيا مع البرازيل منذ عدة سنوات في بيع لحوم الدجاج إلى السعودية والإمارات وكذلك دول أوروبا، وصدرت أوكرانيا 450 ألف طن من اللحوم في 2021، وشُحن نصفها إلى تلك الوجهات، ويتوقع أن تحل البرازيل محل أوكرانيا في تلك الأسواق بشكل أقوى.

ويأتي الدجاج بعد قائمة كبيرة من المواد الغذائية التي بدأت تشهد ارتفاعات في الأسواق العالمية؛ كالزيوت، والحبوب، وبعض أنواع اللحوم، والخضراوات، والمنتجات البحرية، والشوكولاتة، وغيرها.