الخارجية الأمريكية: إصابة الوزير بلينكن بكوفيد-19

وأضافت الوزارة في بيان، أن بلينكن، الذي حصل على تطعيم كامل مضاد لكوفيد-19 وكذلك جرعة معززة؛ لم يرَ الرئيس جو بايدن شخصيًّا منذ عدة أيام؛ وبالتالي لا يعتبر بايدن مخالطًا.