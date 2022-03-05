الذهب كما هو والخادمة بريئة.. تطورات جديد في جريمة الأسرة المنحورة بالكويت

استبعد رجال المباحث الجنائية في الكويت الخادمة من المتهمين بالضلوع في جريمة القتل نحرًا وطعنًا التي راح ضحيتها مواطن كويتي وزوجته وابنته في العارضية.
وبعد التحقيق مع الخادمة تبين أنها تعمل لديهم بنظام الساعات، وليست مقيمة مع العائلة المغدورة.
ووفقًا لصحيفة الراي الكويتية: فإن مصدرًا أمنيًا أفاد بأن أسباب الجريمة ليست السرقة؛ حيث تبين وجود ذهب الأم والبنت في مكانه، إضافة إلى بعض الأموال التي كانوا يحتفظون بها في المنزل دون أن تمس.
ويعمل رجال المباحث على قدم وساق للتوصل إلى الجاني بأسرع وقت، وتبحث عن خيوط جديدة.
يذكر أن جريمة مروعة هزت الكويت منذ أيام؛ حيث عثرت الشرطة على مواطن وزوجته وابنته مقتولين نحرًا في أماكن متفرقة داخل منزلهم.
وفي التفاصيل التي أعلنتها صحيفة القبس: وقعت الجريمة قبل 4 أيام والجثث كانت في بداية التعفن.
وذكرت الصحيفة أن المباحث الجنائية تواصل تحقيقاتها لفك طلاسم جريمة القتل التي وصفتها بـ"البشعة".
وشملت التحقيقات 5 أشخاص حتى الآن، بينهم خادمة أفريقية "التي تم استبعادها" تعمل لدى الضحايا بنظام اليومية، لكنها أنكرت صلتها بالجريمة، كما أنه لم يتوصل رجال المباحث حتى الآن إلى أي معلومات أو دلائل تؤكد تورطها في الجريمة.
ونشر حساب "المجلس" على تويتر، السبت، أن "المباحث تستبعد ضلوع الخادمة في جريمة القتل بالعارضية، وتبحث عن خيوط جديدة".
وأكد مصدر أمني أن رجال المباحث أمام "جريمة قاسية ومعقدة، وأن الجاني رتب لها بدقة وحرفية، وانتقم من الضحايا بكل وحشية".
وأضاف المصدر أن رب الأسرة في العقد الثامن من عمره، ويدعى "أحمد. ش"، وزوجته في العقد الخامس من عمرها، وتدعى "خالدة. د"، وابنتهما تبلغ 18 عامًا، وتدعى "أسماء".
وتفحص الشرطة المكالمات الصادرة والواردة لهواتف القتلى على مدار أسبوع، فضلًا عن تفريغ الكاميرات المحيطة بالمنزل، واستجواب عدد من المقربين والجيران.