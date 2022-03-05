الذهب كما هو والخادمة بريئة.. تطورات جديد في جريمة الأسرة المنحورة بالكويت

وشملت التحقيقات 5 أشخاص حتى الآن، بينهم خادمة أفريقية "التي تم استبعادها" تعمل لدى الضحايا بنظام اليومية، لكنها أنكرت صلتها بالجريمة، كما أنه لم يتوصل رجال المباحث حتى الآن إلى أي معلومات أو دلائل تؤكد تورطها في الجريمة.