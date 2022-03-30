الرئيس الأمريكي يتلقى الجرعة الرابعة من لقاح "كورونا"

ووافقت وكالة الأدوية الأمريكية على إعطاء جرعة رابعة من لقاح فايزر- بايونتيك، أو مودرنا، المضادَّيْن لـ"كوفيد-19" للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، وذلك بعد أربعة أشهر من تلقيهم الجرعة الثالثة من اللقاح.