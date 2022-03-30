الرئيس الأمريكي يتلقى الجرعة الرابعة من لقاح "كورونا"

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيتلقى جرعته الثانية المعززة من لقاح "كوفيد-19" اليوم الأربعاء، وذلك بعد خطاب مخصَّص لسياسته لمكافحة الوباء.
ويطبِّق "بايدن" فورًا القرار الذي اتخذته وكالة الأدوية الأمريكية أمس، وفقًا لـ"الحرة".
وتلقى "بايدن" البالغ 79 عامًا الجرعة الأولى من لقاح فايزر في ديسمبر 2020، والثانية في يناير 2021، ثم أول جرعة معززة في نهاية سبتمبر.
ووافقت وكالة الأدوية الأمريكية على إعطاء جرعة رابعة من لقاح فايزر- بايونتيك، أو مودرنا، المضادَّيْن لـ"كوفيد-19" للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، وذلك بعد أربعة أشهر من تلقيهم الجرعة الثالثة من اللقاح.