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الرُّضَّع يُعزلون بعيدًا عن ذويهم.. "كورونا" يضرب الصين بـ20 ألف حالة يوميًّا

السلطات تفرض تدابير عزل قاسية على المصابين حتى دون ظهور الأعراض