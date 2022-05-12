الزعيم الكوري الشمالي يأمر بالإغلاق بعد أول إصابة بكورونا

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، الخميس، بفرض إجراءات إغلاق عام على المستوى الوطني بعدما سجّلت بلاده أول إصابة بكوفيد-19 منذ ظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في جارتها الصين قبل عامين ونصف.