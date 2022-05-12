الزعيم الكوري الشمالي يأمر بالإغلاق بعد أول إصابة بكورونا

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، الخميس، بفرض إجراءات إغلاق عام على المستوى الوطني بعدما سجّلت بلاده أول إصابة بكوفيد-19 منذ ظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في جارتها الصين قبل عامين ونصف.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم "دعا كل مدن البلاد وكل مقاطعاتها إلى فرض إجراءات حجر صارمة على أراضيها، وإلى تنظيم العمل والإنتاج بعد عزل كل وحدة عمل وكل وحدة إنتاج وكل وحدة سكنية عن بعضها البعض".
وأكدت كوريا الشمالية الخميس تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، في "حالة طوارئ وطنية خطيرة" تعهّد كيم جونغ-أون "التغلّب" عليها من خلال تطبيق نظام حجر صحّي "طارئ إلى أقصى درجة".
وقالت الوكالة إنّ الإصابة "تتوافق مع" المتحورة أوميكرون السريعة الانتشار، ونقلت عن كيم قوله إنّ البلاد "ستتغلّب" على كوفيد-19 من خلال تطبيق نظام حجر صحّي "طارئ إلى أقصى درجة".
وأضاف كيم خلال اجتماع طارئ للمكتب السياسي: "الهدف هو القضاء على جذور (الجائحة) في أقصر فترة زمنية ممكنة".