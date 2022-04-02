السبت أم الأحد؟.. ما سر الانقسام حول "بداية" رمضان في إندونيسيا هذا العام؟

ويضيف التقرير: ليست هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها جماعة المحمدية رأيًا مختلفًا حول هذه المسألة؛ لكن من المتوقع أن يتبع معظم الإندونيسيين المسلمين -الذين يشكّلون ما يقرب من 90% من السكان البالغ عددهم 270 مليون نسمة- الموعد الرسمي للحكومة.