السبت أم الأحد؟.. ما سر الانقسام حول "بداية" رمضان في إندونيسيا هذا العام؟

كان من المقرر أن يبدأ شهر رمضان المبارك يوم السبت في إندونيسيا ومعظم دول الشرق الأوسط؛ على الرغم من أن الكثيرين في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا لم يكونوا يخططون لبدء شهر الصيام قبل يوم الأحد.
وحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"، قالت ثاني أكبر جماعة إسلامية في إندونيسيا، وهي جماعة "المحمدية" التي تضم أكثر من 60 مليون عضو: إنه وفقًا لحساباتها الفلكية، يبدأ شهر رمضان يوم السبت.
لكن وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا أعلن، الجمعة، أن رمضان سيبدأ الأحد، بعد أن فشل علماء الفلك في رؤية الهلال.
ويضيف التقرير: ليست هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها جماعة المحمدية رأيًا مختلفًا حول هذه المسألة؛ لكن من المتوقع أن يتبع معظم الإندونيسيين المسلمين -الذين يشكّلون ما يقرب من 90% من السكان البالغ عددهم 270 مليون نسمة- الموعد الرسمي للحكومة.
وفي كلتا الحالتين، من المقرر أن تحيي أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، الشهرَ بطريقة طبيعية لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا عام 2020؛ حيث يتواصل انخفاض حالات الإصابة.
وأعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، الأسبوع الماضي أن الحكومة سوف تخفف القيود المتعلقة بكورونا لأول مرة منذ عامين.
ويمكن للمسلمين الإندونيسيين إقامة صلوات جماعية خلال شهر رمضان هذا العام والانضمام إلى عائلاتهم في قراهم للاحتفال بعيد الفطر (في أوائل مايو) بمناسبة نهاية شهر الصيام.
وقال "ويدودو" في تصريحات متلفزة: إنه "يمكن للمسلمين هذا العام إقامة صلاة الجماعة في المساجد، كما أنه يُسمح للمواطنين بالسفر لزيارة الأقرباء خلال العيد".
وسجلت إندونيسيا 2930 حالة إصابة فقط بكورونا، الجمعة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 90% عن منتصف فبراير الماضي، عندما بلغ الارتفاع في عدد الإصابات بسبب متحور أوميكرون، ذروته عند حوالى 64700 حالة يوميًّا.
وتم تطعيم حوالى 75% من سكان إندونيسيا المؤهلين البالغ عددهم 208.2 ملايين نسمة بشكل كامل حتى الجمعة.