السجن سنة و4 سنوات مع وقف التنفيذ لشرطي أمريكي قتل كلبًا

قضت محكمة أمريكية بالسجن سنة مع النفاذ، وبأكثر من 4 سنوات سجن مع وقف التنفيذ، بحق شرطي، بعد قتله كلبًا وإدلائه بإفادات كاذبة للمحققين حول ملابسات الواقعة.