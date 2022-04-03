السجن 98 شهراً لعمال موانئ حاولوا تهريب مخدرات من الإكوادور للسعودية

وكشفت صحيفة "تيلي مترو" أن الحاوية الأولى قادمة من الإكوادور، وكانت في طريقها عبر بنما إلى السعودية، وعثر فيها على 500 عبوة من المواد المخدرة من مادة الكوكايين.