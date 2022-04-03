السجن 98 شهراً لعمال موانئ حاولوا تهريب مخدرات من الإكوادور للسعودية

أصدرت محكمة في بنما حكماً على 4 من عمال الموانئ من الجنسية البنمية بالسجن 98 شهراً بتهمة محاولة تهريب مخدرات قادمة من الإكوادور إلى السعودية وجورجيا.
وكانت السلطات البنمية قد أطاحت بعمال الموانئ في 22 فبراير الماضي بعد مداهمة حاويتين في ميناء إقليم كولون في بنما، وبعد تفتيش الحاويتين اتضح وجود 1517 عبوة من الكوكايين جاهزة للتهريب.
وكشفت صحيفة "تيلي مترو" أن الحاوية الأولى قادمة من الإكوادور، وكانت في طريقها عبر بنما إلى السعودية، وعثر فيها على 500 عبوة من المواد المخدرة من مادة الكوكايين.
في حين عُثر في الحاوية الثانية على 1017 عبوة من المواد المخدرة، وكانت متجهة إلى جورجيا.