السحب يتواصل.. ضربة جديدة لمنتجات "كندر" في نيوزيلندا وسط تفشي "السالمونيلا"

وقال نائب المدير العام للهيئة فنسنت أرباكل: "نحن نعلم أن هذه المنتجات، التي تحتوي على ألعاب صغيرة، تحظى بشعبية خاصة بين الأطفال؛ لذلك نحث الأشخاص على اتخاذ كل الاحتياطات"، وأضاف: "يمكن أن تكون آثار عدوى السالمونيلا خطيرة؛ خاصة عند الأطفال الذين تَقِل أعمارهم عن 5 سنوات، والبالغين ممن هم 65 عامًا فما فوق، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة".