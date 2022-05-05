السكة الحديد: "حاولنا منعهم".. شاهد توقيف قطار لأداء صلاة العيد

علّق مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية في مصر، على الفيديو المتداول لافتراش بعض المصلين قضبانَ السكك الحديدية بمزلقان (معبر مشاة) محطة طلخا، شمالي مصر، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، مع دخول القطار إلى المحطة.
ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر مسؤول؛ أن "هؤلاء المصلين وصلوا قبل دقائق من أداء صلاة عيد الفطر، وافترشوا للصلاة بالمزلقان، بالتزامن مع وصول قطار رقم 948 لمحطة طلخا الساعة 5:42، وانتظر القطار لعدة دقائق حتى انتهوا من الصلاة".
ولفت المصدر إلى أن الشرطة وحارس المزلقان حاولوا منع المصلين من افتراش المكان؛ لكنهم لم يتمكنوا من منعهم.
وشدد على أن هذا الموقف لم يؤثر على موعد وصول القطار إلى المحطات؛ لأن الأمر لم يستغرق بضع دقائق، ولم يتسبب في تأخيرات.
حملات توعية
وطالَبَ المصدر، بالالتزام بتعليمات السكة الحديد؛ حرصًا على سلامة الركاب والمواطنين؛ مشيرًا إلى أن هناك حملات توعية مستمرة من وزارة النقل والسكة الحديد للتصدي للظواهر السلبية التي تضر بالسكة الحديد وتعرض حياة الركاب والعاملين بالسكة الحديد للخطر.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر خلاله أداء مصلين لصلاة عيد الفطر المبارك على مزلقان محطة طلخا.