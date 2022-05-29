السماء على موعد مع عاصفة من الشهب هي الأفضل في هذا القرن..غدًا

ووفق مركز الفلك الدولي تسمى الزخة الشهابية بالعاصفة إذا زاد عدد الشهب عن ألف شهاب في الساعة! وهذا غير مستبعد لهذه الزخة، وبالتالي فإن هذه الظاهرة تستحق الترقب والمتابعة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن توقع عدد الشهب التي ستظهر أمر في غاية الصعوبة ويشوبه هامش كبير من عدم الدقة، ولذلك على الراصد أن يكون مستعدًا لجميع الاحتمالات، خاصة بالنسبة لزخات الشهب الجديدة مثل هذه، فالبعض لا يستبعد أيضًا عدم حدوث أي شيء وألا تظهر أي شهب مميزة في السماء تلك الليلة!