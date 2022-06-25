الشرطة الأمريكية تضبط مخدرات تكفي لقتل 12 مليون شخص

وجهت محكمة أمريكية، الجمعة، اتهامات عدة لتاجر مخدرات بعد ضبطه وبحوزته كمية ضخمة من مخدر "الفينتانيل" الفتاك، وسط تقديرات بأن تكون كافية لقتل 12 مليون شخص.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل": فإن الرجل الذي يبلغ 60 عامًا وينحدر من ولاية كاليفورنيا، جرى اتهامه بحيازة مادة خاضعة للرقابة مع نية بيعها، ويواجه عقوبة سجن تصل في حدها الأقصى إلى 6 سنوات و8 أشهر.
وصادرت شرطة الطريق السريع بولاية كاليفورنيا 4 كيلوغرامات من مخدر "الفينتانيل" القاتل، داخل سيارة المتهم خلال عملية تفتيش.
وعند البحث في بيت الموقوف عُثر به على أكثر من 20 كيلوغرامًا من المخدر، إلى جانب حبوب تصل قيمتها لـ250 ألف دولار، و122 غرامًا من مخدر "ميثام فيتامين".
وأفاد الخبراء بأن الجرعة القاتلة من مخدر "الفينتانيل" لا تزيد على ميليغرامين، وهو ما يعني أنه شديد الخطورة.
وقال النائب العام في مقاطعة "أورانج" بولاية كاليفورنيا: إنه من غير المقبول أن تكون ثمة عقوبة من بضع سنوات لشخص لديه القدرة على قتل 12 مليون شخص.
وأشارت البيانات إلى أن المخدر القاتل أودى بحياة 100 ألف أمريكي خلال العام الماضي، وسط دعوات إلى تشديد القبضة على من يتاجرون بالمادة الخطيرة للغاية.