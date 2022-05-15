الشرطة الأمريكية: سقوط ضحايا في إطلاق نار على كنيسة بكاليفورنيا

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية ، إن بايدن "سيستمر في تلقي التحديثات طوال اليوم وغدًا مع توارد المزيد من المعلومات"، مضيفة أن "الرئيس والسيدة الأولى يصليان من أجل أولئك الذين فقدوا ومن أجل أحبائهم".