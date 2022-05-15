الشرطة الأمريكية: سقوط ضحايا في إطلاق نار على كنيسة بكاليفورنيا

أعلنت السلطات المحلية في كاليفورنيا، الأحد، استجابتها لإطلاق نار أدى إلى سقوط "عددٍ من الضحايا" في كنيسة قرب لوس أنجليس، غداة مقتل عشرة أشخاص في إطلاق نار داخل سوبرماركت في نيويورك.
وتفصيلاً، كتبت إدارة مقاطعة أورانج على تويتر أن الشرطة تستجيب "لتقارير حول إطلاق نار في كنيسة". وأضافت أنه "تم إطلاق النار على عددٍ من الضحايا"، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة اعتقلوا شخصًا.
وأكد مسؤول أمريكي، سقوط قتيل و 4 جرحى في إطلاق نار بكنيسة بكاليفورنيا، مؤكدًا أن حالة المصابين إثر إطلاق النار حرجة، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وفق ما نقلته صحيفة اليوم السابع.
وقالت الشرطة الأمريكية في وقت سابق إن عددًا من الضحايا قد سقطوا نتيجة إطلاق نار في كاليفورنيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وتلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن ، الأحد، إحاطة من المكتب الفيدرالي حول مقتل عشرة أشخاص إثر إطلاق نار داخل متجر في ولاية نيويورك.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية ، إن بايدن "سيستمر في تلقي التحديثات طوال اليوم وغدًا مع توارد المزيد من المعلومات"، مضيفة أن "الرئيس والسيدة الأولى يصليان من أجل أولئك الذين فقدوا ومن أجل أحبائهم".