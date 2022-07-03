الشرطة تحركت فورًا.. شاهد ما فعله سائق شاحنة على طريق بالأردن

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن، إن العاملين في قسم المباحث المرورية ضبطوا سائق شاحنة بعد متابعة التحقيق في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب صحيفة "الرأي" الأردنية، ظهر السائق في الفيديو وهو يقود مركبته في محافظة إربد بطريقة متهورة مرتكباً مخالفة السير عكس اتجاه السير بشارع مفصول بجزيرة وسطية، مشكلاً خطراً على حياته وعلى السلامة العامة واستهتاراً واضحاً بأولويات وقواعد المرور.
وبحسب الناطق، فقد جرى وبناءً على التحقيق في مقطع الفيديو من تحديد المركبة والشخص الذي كان يقودها، واتخاذ الإجراء القانوني والإداري بحق السائق وضبط المركبة وحجزها المدة القانونية في ساحات الحجز، فضلاً عن اتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق المركبات المشاركة في مخالفة المسير على شكل مواكب بصورة تؤدي إلى إعاقة حركة السير.