الشرطة تحركت فورًا.. شاهد ما فعله سائق شاحنة على طريق بالأردن

وبحسب الناطق، فقد جرى وبناءً على التحقيق في مقطع الفيديو من تحديد المركبة والشخص الذي كان يقودها، واتخاذ الإجراء القانوني والإداري بحق السائق وضبط المركبة وحجزها المدة القانونية في ساحات الحجز، فضلاً عن اتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق المركبات المشاركة في مخالفة المسير على شكل مواكب بصورة تؤدي إلى إعاقة حركة السير.