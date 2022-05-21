الصحة العالمية: التحقيق في سبب انتشار جدري القرود بين المثليين

وقالت الصحيفة: يظهر مع المرض طفح جلدي، وغالبًا ما يبدأ على الوجه ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك الأعضاء التناسلية، يتغير الطفح الجلدي ويمر بمراحل مختلفة، ويمكن أن يبدو مثل جدري الماء أو مرض الزهري، قبل أن يتشكل في النهاية جربًا يسقط فيما بعد، تصل فترة حضانة جدري القرود إلى 21 يومًا؛ مما يعني أن ظهور الأعراض قد يستغرق 3 أسابيع بعد الإصابة.