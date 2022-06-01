الصحة العالمية: التدخين يقتل 8 ملايين شخص يومياً

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن التدخين يتسبّب في وفاة ما لا يقل عن ثمانية ملايين شخص يومياً، وذلك في اليوم العالمي للامتناع عن استهلاك التبغ.
وأكّد روديغر كريش، مدير تعزيز الصحة بالمنظمة، أن صناعة التبغ تضر بالبيئة بنفس قدر مخاطر التدخين على حياة البشر.
وقال: "يقتل التبغ حوالي 8 ملايين شخص كل يوم، كل عام، لكن هل عرفنا إنه يتسبّب أيضاً في قتل نحو 600 مليون شجرة، و200000 هكتار من الأراضي، و84 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، و22 مليار طن من المياه؟ هذا ما يكلفه نمو التبغ من خلال التخلص من النفايات والمخلفات التي ينتجها".