الصحة العالمية: السيطرة على منع انتشار جدري القرود ممكن

تقول منظمة الصحة العالمية إنه يمكن منع انتشار جدري القرود في بلدان خارج إفريقيا لم يُكتشف الفيروس فيها.
وحتى الآن تأكد أكثر من 131 حالة إصابة بالفيروس، الذي يسبب طفحًا جلديًّا وحمى، وتحقق المنظمة في نحو 106 حالات أخرى لم تُؤَكد بعد.
ومن المتوقع أن يستمر هذا العدد في الارتفاع؛ لكن الخبراء يقولون إن الخطر العام على عموم السكان حول العالم قليل للغاية.
وينتشر الفيروس في الأجزاء النائية من وسط إفريقيا وغربها، واكتُشف حتى الآن في 16 دولة خارج إفريقيا.
وقالت ماريا فان كيركوف، رئيسة فريق الأمراض المستجدة في منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحافي: "هذا وضع يمكن السيطرة عليه".