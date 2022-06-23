"الصحة العالمية" تبحث اليوم إعلان "جدري القرود" "طارئاً صحياً عالمياً"

وأعلنت المنظمة في 14 يونيو، أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً في 23 من هذا الشهر؛ لتحديد ما إذا كانت ستصنّف تفشي جدري القرود عالمياً على أنه "حالة طوارئ صحية عامة" تستدعي قلقاً دولياً.