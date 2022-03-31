"الصحة العالمية" تتحدث عن سيناريوهات كورونا.. هذا أسوأها

ووفق "سكاي نيوز عربية" يأمل المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن تكون هذه هي الخطة الأخيرة؛ في حين أن الفيروس الذي اكتُشف للمرة الأولى في الصين نهاية عام 2019، انتشر في العالم كله، وأسفر عن 6 ملايين وفاة؛ بحسب الأرقام الرسمية وهي بدون شك أقل بكثير من الأرقام الفعلية.