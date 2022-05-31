"الصحة العالمية" تحذر: التدخين يقتل 8 ملايين شخص سنويًا

وقالت المنظمة في بيان اليوم الثلاثاء: "حملتنا خلال العام الجاري، التي تحمل شعار "التبغ تهديد لبيئتنا"، تركز على تأثير دورة التبغ بأكملها على البيئة، بدءًا من زراعته وإنتاجه وتوزيعه، وصولًا إلى النفايات السامة التي يولدها".