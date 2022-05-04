"الصحة العالمية" تحذر من "نسبة وباء" في أوروبا

ويسهم المرض في وفاة نحو 1.2 مليون شخص ويسبب نحو 200 ألف حالة إصابة بالسرطان في المنطقة سنويا. ومن المقرر أن ينمو هذا الرقم أكثر، وفي بعض البلدان من المتوقع أن تتجاوز السمنة عوامل خطر الإصابة بالسرطان الأخرى، بما في ذلك حتى التدخين، كما يقول التقرير.