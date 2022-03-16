"الصحة العالمية": تزايد الإصابات بفيروس كورونا لأول مرة منذ نهاية يناير

وأشارت المنظمة إلى ارتفاع الحالات بشكل خاص في غرب الباسيفيك وإفريقيا مقارنة بالأسبوع السابق له، بزيادة بنسبة 29 % و12 % على الترتيب، مضيفة أن الزيادة الأسبوعية في أوروبا كانت نسبتها 2 %.