"الصحة العالمية" تعلِّق تقييم لقاح كورونا الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا

ووجدت دراسة حديثة، نُشرت في مجلة Lancet في عام 2020، وشارك فيها أكثر من 20 ألف مشارك، أن Sputnik V آمن وفعّال بنسبة 91٪ ضد العدوى، وفعّال للغاية في منع الأشخاص من الإصابة بأعراض شديدة مع COVID-19.