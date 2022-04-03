الصحة العالمية تعلق شراء وتوريد لقاح كورونا الهندي

وأشارت المنظمة إلى أن الشركة الهندية التزمت بمعالجة أوجه القصور في ممارسات التصنيع الجيد وتعمل على تطوير خطة عمل إصلاحية ووقائية دون أن تحدد الموعد الذي سيتم فيه رفع التعليق، كما أوصت البلدان التي حصلت على اللقاح بـ"اتخاذ الإجراءات المناسبة".