"الصحة العالمية" تعلن وجود لقاح لـ"جدري القرود" يحتاج إلى اختبارات

أكدت منظمة الصحة العالمية وجود لقاح لجدري القرود، حصل على الموافقات اللازمة، مؤكدة أن اللقاح لا يزال يحتاج إلى إجراء بعض الاختبارات.
وتفصيلاً، أوضحت المنظمة أن جدري القرود لن يتحول لوباء مثل كورونا معللة بأنها تمتلك اللقاح، ومطالبة الدول بإعلان الإصابات الموجودة فيها، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وطالبت منظمة الصحة الدول بالإعلان بشفافية عن الإصابات إذا وقعت، لافتة إلى وجوب التوعية من هذا المرض، وكيفية التعامل معه.
ونصحت المنظمة الدولية بتطعيم الحالات المصابة والمخالطين لهم فقط، مؤكدة أنه "لا توجد أي دولة بمنأى عن خطر انتشار جدري القرود".