الصحة العالمية: جدري القردة لا يتطلب إجراءات ضخمة مثل ما حدث مع كورونا

يذكر أن جدري القردة هي عدوى فيروسية نادرة تنتقل أيضاً بين البشر. وعادة ما تكون خفيفة ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة، ولكن يمكن أن تحدث مضاعفات لدى البعض. وتشمل الأعراض الأولية لجدري القردة الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق. وقد يظهر طفح جلدي، وغالباً ما يبدأ على الوجه ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. ويتغير الطفح الجلدي ويمر بمراحل مختلفة قبل أن يشكل في النهاية قشرة تسقط لاحقاً.