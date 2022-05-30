"الصحة العالمية": جدري القرود لن يتحول إلى جائحة

أكدت كبيرة خبراء مرض جدري القرود في منظمة الصحة العالمية الدكتور روزاموند لويس أنها لا تتوقع أن تتحول مئات الحالات المبلغ عنها حتى الآن إلى جائحة جديدة، لكنها أقرت بأنه لا يزال هناك الكثير من الأمور المجهولة حول المرض، بما في ذلك كيفية انتشاره بالضبط، وما إذا كان تعليق التطعيم الجماعي ضد الجدري منذ عقود مضت ربما أسهم في تسريع انتقاله بطريقة ما.