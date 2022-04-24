"الصحة العالمية": مرضٌ غامض يصيب كبد الأطفال في أوروبا.. 170 إصابة في 12 دولة وحالة وفاة

ومن بين إجمالي عدد الحالات، تم تسجيل 114 حالة من حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال في المملكة المتحدة، و13 حالة في إسبانيا، و12 في "إسرائيل"، و9 في الولايات المتحدة، و6 في الدنمارك، كما تم تسجيل أقل من خمس حالات في أيرلندا، وأربع في كل من إيطاليا وهولندا، وحالتان في كل من النرويج وفرنسا، وواحدة في كل من رومانيا وبلجيكا.