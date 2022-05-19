"الصحة العالمية": مرض نادر يصيب شخصاً بدولة خليجية

في تاريخ 24 أبريل، تم نقل المريض للطوارئ، وبعد التشخيص وجد أنه يعاني من ضائقة تنفسية حادة، وحمى وانخفاض في ضغط الدم، وتم تشخيصه بالتهاب رئوي سريري مع تجمع للسوائل في الرئتين وتم تنويمه في جناح العزل، لكن حالته ساءت وتم نقله مباشرة إلى غرفة ضغط سلبي في جناح الأمراض الباطنية، بحسب "روسيا اليوم".