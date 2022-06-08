"الصحة العالمية": 780 حالة مؤكدة بـ"جُدري القرود" في 27 بلدًا

ولفت إلى أنه "قد تنتقل العدوى إلى أي شخص يُخالط عن قرب شخصًا مصابًا بجدري القرود"، مبينًا أن هذا الفيروس ينتشر، بشكل رئيس، من خلال التلامس أو المخالطة عن قرب التي تتيح التعرض لقُرح أو آفات أو تقرحات مُعدية على الجلد أو في الفم أو الحلق.