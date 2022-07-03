"الصحة": 1383 ممرضاً وممرضة لخدمة الحجاج في المشاعر المقدّسة

وحرصت وزارة الصحة على استقطاب الممرضين والممرضات السعوديين من مختلف المناطق، وأخضعتهم لبرامج ودورات تدريبية مكثفة عن الأمراض المعدية وأدوار الفرق الطبيّة والرعاية الصحية والطوارئ، كما نفذت عدداً من الدورات والبرامج التدريبية، وتنظيم برامج تدريبية للعاملين في موسم الحج داخل مستشفيات المشاعر؛ من أجل تقديم أرقى الخدمات الوقائية والطبية لضيوف الرحمن، وتدريب طواقم التمريض على كيفية التعامل مع مختلف الحالات المرضية، فيما تقوم الطواقم التمريضية على تجهيز أقسامها بالمستلزمات الطبية، والاحتياجات والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحجاج قبل وصولهم بفترة كافية لمستشفيات ومراكز المشاعر المقدّسة.