"الصياد القاتل".. الكشف عن أول صورة وفيديو لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي

وتفصيلاً، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الصور الأولى للشاب الذي يبلغ من العمر 22 عاماً، والذي نفذ الهجوم الدموي في مركز تسوق بكوبنهاغن، حيث ظهر أثناء إلقاء السلطات القبض عليه.