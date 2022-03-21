متابعة .. تحطم طائرة ركاب على متنها 133 شخصاً

نقلت مواقع اخبارية صينية وحسابات على وسائل التواصل مقاطع اولية ترصد حادث تحطم طائرة الركاب من طراز "بوينغ 737" التابعة للخطوط الجوية الصينية وعلى متنها 133 راكبا في جنوب الصين، بحسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.



وذكرت محطة "سي سي تي في" الحكومية اليوم الاثنين، أن طائرة ركاب تابعة لشركة "تشاينا إيسترن" تقل 133 شخصا تحطمت فى جنوب غرب الصين، مع عدد غير معروف من الضحايا.



وتحطمت "بوينغ 737" في الريف بالقرب من مدينة ووتشو في منطقة قوانغشي و "تسبب الحادث بحريق في الجبل"، حسبما ذكر تلفزيون الصين المركزي، مضيفا أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث.



ولم يكشف حتى الآن عن وجود ضحايا، بعد تحطم الطائرة وسط الجبال الصينية، بينما تقترب فرق الإنقاذ من موقع التحطم.



وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهور دخان كثيف من جسم الطائرة، وهي بين الجبال، بعد الاصطدام الذي تسبب بحريق جبلي، وفقا لمصادر صينية.