"الطيار فقد الوعي".. شاهد ما فعله راكب لا يعرف الطيران وأذهل الجميع

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن الراكب، الذي لم يذكر اسمه، كان متوجهًا، الثلاثاء الماضي، إلى منزله لرؤية زوجته الحامل، وذلك على متن طائرة "سيسنا 208" في رحلة من جزر الباهاما إلى فلوريدا الأمريكية، قبل أن يبدأ الحادث الدرامي، الذي وُصِف بـ"المعجزة".