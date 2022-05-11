"الطيار فقد الوعي".. شاهد ما فعله راكب لا يعرف الطيران وأذهل الجميع

بعد معاناة الطيار من حالة طبية طارئة أفقدته الوعي، أمسك راكب بدون خبرة في مجال الطيران، بزمام الأمور، وقرّر الهبوط بطائرة "سيسنا" صغيرة، بمساعدة مراقب الحركة الجوية.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن الراكب، الذي لم يذكر اسمه، كان متوجهًا، الثلاثاء الماضي، إلى منزله لرؤية زوجته الحامل، وذلك على متن طائرة "سيسنا 208" في رحلة من جزر الباهاما إلى فلوريدا الأمريكية، قبل أن يبدأ الحادث الدرامي، الذي وُصِف بـ"المعجزة".
وسُمِع الراكب وهو يخبر مراقب الحركة الجوية في مدينة فورت بيرس، بالقول: "لديّ موقف خطير هنا"، بينما كان يحلق فوق ساحل فلوريدا.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قال الراكب: "لقد فقد الطيار الوعي، وليست لديّ أي فكرة عن الطيران"، فأجابه المراقب: "عُلِم، أين توجد حاليًا؟"، فقال الراكب: "لا فكرة لديّ، أستطيع أن أرى ساحل فلوريدا أمامي".
وكشفت "الديلي ميل" أن الراكب ظل هادئًا "بشكل لا يُصدّق"، ونجح في الهبوط بالطائرة في مطار "بالم بيتش" الدولي، بمساعدة مراقب الحركة الجوية.
ولحسن حظ الراكب، كان المراقب مدرب طيران معتمدًا، ولديه الخبرة في التعامل مع طائرات "سيسنا".
وأكد متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية "FAA" أن الإدارة تحقق في الحادث، مبرزًا أن الطيار عانى من "مشكلة طبية محتملة"، ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل عن حالته الصحية.