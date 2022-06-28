العاصمة اليابانية تواجه أقوى موجة حر في يونيو منذ 150 عامًا

سجلت اليابان اليوم الثلاثاء، درجات حرارة شديدة لليوم الرابع على التوالي؛ حيث حطمت درجات الحرارة في العاصمة أعلى مستوياتها في نحو 150 عامًا لشهر يونيو؛ بينما حذّرت السلطات من أن إمدادات الكهرباء لا تزال تعاني من الضغوط.