العالم يهتز بالكوارث.. 59 مليون نازح داخلي ولهذا السبب العدد إلى زيادة

ويستمر هذا العدد الذي لا يشمل اللاجئين خارج بلدانهم الأصلية، في الارتفاع، ويُفترض أن يبلغ مستوى قياسيًا في العام 2022؛ بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير الماضي، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".