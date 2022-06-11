العثور على المروحية المفقودة بإيطاليا.. ولا أنباء عن ركابها

وكانت الطائرة المروحية قد فُقِدت بعد إقلاعها من مطار تينيغانو شمالي إيطاليا، الجمعة، في منطقة جبلية غير مأهولة بين توسكاني وإميليا رومانيا، وعلى متنها لبنانيان من بين 7 ركاب، في حادث أثار اهتمامًا كبيرًا من قِبَل بيروت.