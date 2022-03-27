العثور على "دليل مهم" يمهد لحل لغز الطائرة الصينية المنكوبة

ونقلت الوكالة عن مركز قيادة عمليات الإغاثة، أنه تم العثور في 27 مارس على الصندوق الأسود الثاني من الرحلة إم يو 5735 التابعة لشركة "شرق الصين"؛ حيث يحتوي هذا المسجل على بيانات الرحلة مثل السرعة والارتفاع.