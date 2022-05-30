العثور على 14 جثة في موقع تحطم الطائرة النيبالية والبحث يتواصل

ومشطت مروحيات تابعة للجيش وشركات خاصةٌ، المنطقةَ الجبلية النائية طوال يوم الأحد، بمساعدة فِرَق برية؛ لكنها علّقت البحث مع حلول الليل في وقت عرقل فيه سوء الأحوال الجوية العملية الجارية، في موقع يبلغ ارتفاعه ما بين 3000 إلى 4000 متر فوق سطح البحر.