العراق.. حكم يقضي بإعدام 3 أشقاء قتلوا والدهم طمعًا في الميراث

وذكر بيان للمجلس نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "محكمة الجنايات المركزية في الكرخ أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق ثلاثة أشقاء قاموا بقتل والدهم عمدًا؛ طمعًا بالميراث".