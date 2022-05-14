العراق يعثر على مقبرة جماعية لمنتفضين ضد صدام حسين في 1991

عُثر في محافظة النجف في جنوب العراق، على مقبرة جماعية تعود إلى تسعينيات القرن العشرين، أُخرج منها 15 جثمانًا من أصل 100 يعتقد أنها دفنت فيها؛ بحسب ما أفاد به مدير مؤسسة الشهداء الحكومية عبدالإله النائي، اليوم (السبت).